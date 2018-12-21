Путин помиловал рязанца, устроившего смертельное ДТП

В четверг, 20 декабря, Владимир Путин подписал
Виктора Свободина осудили за нарушение ПДД в мае прошлого года. Рязанец является героем-афганцем, ранее судим не был. У 68-летнего мужчины есть трое детей, один из которых несовершеннолетний, а также тяжело болеет жена.
Сослуживцы ходатайствовали о помиловании рязанца. В исправительном учреждении он не имел взысканий и полностью раскаялся в содеянном и выплатил пострадавшей стороне компенсацию.
Указ о помиловании вступает в силу через десять дней после официальной публикации.