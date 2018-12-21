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22:51, 21 декабря 2018 854
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На улице Семинарской столкнулись две иномарки

На улице Семинарской столкнулись две иномарки

На улице Семинарской столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По их словам, авария напротив училища ВДВ примерно в 20:00.

Автомобили получили механические повреждения.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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