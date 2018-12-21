Кокорину и Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую. Об этом сообщило РИА «
По данным источника, вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.
Отмечается, что наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
По словам адвоката, такой шаг вызван тем, что «по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью».
Также известно, что обвинение в хулиганстве в деле остается.
Фото