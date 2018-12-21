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17:09, 21 декабря 2018 1 102
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Кокорину и Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую

Кокорину и Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Вячеслава Барика.

По данным источника, вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

Отмечается, что наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.

По словам адвоката, такой шаг вызван тем, что «по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью».

Также известно, что обвинение в хулиганстве в деле остается.

Фото kokorin9


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Кокорину и Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую
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