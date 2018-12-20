В новогодние выходные между Москвой и Рязанью пустят дополнительные экспрессы. Расписание

С 28 декабря по 8 января «Центральная ППК» пустит 36 дополнительных экспрессов. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений, сообщил
Дополнительные поезда между Москвой и Рязанью будут курсировать по следующему расписанию:
28 декабря:
- №7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 16:00.
29 декабря:
- №7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 16:00;
- №7050 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 17:23;
- №7098 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 18:40.
30 декабря:
- №7050 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 17:23;
- №7098 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 18:40.
4, 5, 6 января:
- №7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал), время отправления 15:40.
7 января:
- №7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал), время отправления 15:40.
8 января:
- №7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал), время отправления 15:40.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном