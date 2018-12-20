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12:15, 20 декабря 2018 2 087
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В новогодние выходные между Москвой и Рязанью пустят дополнительные экспрессы. Расписание

В новогодние выходные между Москвой и Рязанью пустят дополнительные экспрессы. Расписание

С 28 декабря по 8 января «Центральная ППК» пустит 36 дополнительных экспрессов. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений, сообщил сайт компании.

Дополнительные поезда между Москвой и Рязанью будут курсировать по следующему расписанию:

28 декабря:

  • №7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 16:00.

29 декабря:

  • №7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 16:00;
  • №7050 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 17:23;
  • №7098 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 18:40.

30 декабря:

  • №7050 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 17:23;
  • №7098 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2, время отправления 18:40.

4, 5, 6 января:

  • №7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал), время отправления 15:40.

7 января:

  • №7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал), время отправления 15:40.

8 января:

  • №7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал), время отправления 15:40.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.


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