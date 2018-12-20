Рязанский священник объявил о годовом флешмобе против пьянства

Рязанские священники дадут обет трезвости на год. Об этом сообщил Павел Коньков на своей
«Я лично вижу свое участие в этом деле с целью показать внецерковной общественности, что есть и иная реальность. Есть совсем непьющие священники, даже на Новый год, даже за компанию. 2019 год я планирую провести без алкоголя. Совсем», — написал автор поста.
По словам Конькова, в новогоднюю ночь после литургии он будет приносить обет. Батюшка призвал всех желающих присоединиться к флешмобу.
«Со мной уже собрались несколько прихожан. Кто еще хочет, милости прошу. Давайте вместе ломать стереотип о пьющем народе и пьющей церкви!», — подытожил священник.
Фото со страницы Павла Конькова «ВКонтакте»