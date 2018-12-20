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14:18, 20 декабря 2018 382
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ГИБДД поддержала идею проверки знаний при замене «прав»

ГИБДД поддержала идею проверки знаний при замене «прав»

В ГИБДД поддержали идею проверки знаний при замене «прав». Об этом пишет «Коммерсант».

В госавтоинспекции идею назвали «хорошей инициативой», которая требует «серьезной проработки и больших ресурсов».

При этом отметили, что такие экзамены, скорое всего, должны быть добровольными.

Помимо этого, предлагается переводить справки, выдаваемые автошколами, в электронный вид.

С нового года автошколы также будут обязаны загружать свидетельства об окончании курсов в базу Рособрнадзора. В будущем автомобилисты должны будут приходить на экзамены только с паспортом.

Ранее в ГИБДД рассказали, как изменится экзамен на «права» после реформы.


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