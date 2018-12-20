ГИБДД поддержала идею проверки знаний при замене «прав»

В ГИБДД поддержали идею проверки знаний при замене «прав». Об этом пишет «
В госавтоинспекции идею назвали «хорошей инициативой», которая требует «серьезной проработки и больших ресурсов».
При этом отметили, что такие экзамены, скорое всего, должны быть добровольными.
Помимо этого, предлагается переводить справки, выдаваемые автошколами, в электронный вид.
С нового года автошколы также будут обязаны загружать свидетельства об окончании курсов в базу Рособрнадзора. В будущем автомобилисты должны будут приходить на экзамены только с паспортом.
Ранее в ГИБДД