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16:14, 2 декабря 2018 423
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Вокруг Рязанского кремля пройдет крестный ход с мироточивой иконой

Вокруг Рязанского кремля пройдет крестный ход с мироточивой иконой

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Вокруг Рязанского кремля пройдет крестный ход с мироточивой иконой Богородицы «Нечаянная радость». Его запланировали на 22 декабря — день празднования образа, сообщил сайт епархии.

Перед крестным ходом в Спасо-Преображенском монастыре будет литургия. Накануне в 17:00 совершат Всенощное бдение с чтением акафиста.

Икону хранят в Спасо-Преображенском монастыре два года. Ее среди мусора в одном из столичных торговых центров нашел мужчина по имени Георгий.

«Лики Богородицы и Спасителя были буквально изрезаны, исколоты. Будто над образом кто-то специально надругался. Молясь Божией Матери перед иконой, Георгий обрел исцеление от последствий тяжелой травмы, полученной в тренажерном зале», — рассказали в епархии.

Москвич привез икону в Рязань на реставрацию. В монастыре она замироточила, и Георгий решил оставить ее там. В обители записывают случаи «чудесной помощи, которую получают люди по молитвам к Богородице перед этой иконой».


© RZN.info

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