В Рязани выбрали «Мисс Студенчество-2018». Фоторепортаж

В Рязани в шестой раз прошел областной конкурс «Мисс Студенчество». В нем поучаствовали восемь девушек из рязанских вузов.
Победительницу выбрали в пятницу, 30 ноября, в филармонии.
Вузы представили:
- Екатерина Шматова — студентка Академии ФСИН;
- Александра Акимова — студентка РГАТУ;
- Екатерина Казанкина — студентка РГУ имени Есенина;
- Дарья Гордеева — студентка Рязанского филиала Московского университета имени Витте;
- Валерия Егорова — студентка Рязанский институт Московского Политехнического университета;
- Вера Останкова — студентка РязГМУ имени Павлова;
- Анастасия Гражданинова — студентка Рязанского филиала Московского государственного института культуры;
- Регина Зимакова — студентка РГРТУ.
Традиционно в рамках конкурса жюри оценили успеваемость девушек в «зачетной книжке», а также физические данные на спортивном комплексе «ГТО».
В финале «Мисс Студенчество» в филармонии участницы продемонстрировали ораторское мастерство и выступили с творческими номерами, жюри оценило их артистизм, исполнение и оригинальность. В заключение финалистки вышли на сцену с дефиле в исторических костюмах, к которому они готовились целый месяц.
Победительницей «Мисс Студенчество-2018» стала студентка РГУ имени Есенина факультета физкультуры и спорта Екатерина Казанкина. Рязанка является мастером спорта России по художественной гимнастике и работает учителем физкультуры.
В своем выступлении перед публикой Казанкина отметила, что «всегда мечтала принять участие и представлять свой вуз на конкурсе такого масштаба» и что «достижение любой цели начинается с маленькой веры в себя».
«Ставьте цели и идите к ним. Я тому пример: я цель поставила, я ее достигла», — подчеркнула девушка после награждения.
Организаторы рассказали, что победительница представит Рязанскую область на федеральном конкурсе «Мисс Студенчество России».
По итогам интернет-голосования приз зрительских симпатий получила студентка РГРТУ Регина Зимакова. Титул вице-мисс завоевала студентка РязГМУ имени Павлова Вера Останкова.