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10:05, 2 декабря 2018 3 179
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В Рязани выбрали «Мисс Студенчество-2018». Фоторепортаж

В Рязани выбрали «Мисс Студенчество-2018». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани в шестой раз прошел областной конкурс «Мисс Студенчество». В нем поучаствовали восемь девушек из рязанских вузов.

Победительницу выбрали в пятницу, 30 ноября, в филармонии.

Вузы представили:

  • Екатерина Шматова — студентка Академии ФСИН;
  • Александра Акимова — студентка РГАТУ;
  • Екатерина Казанкина — студентка РГУ имени Есенина;
  • Дарья Гордеева — студентка Рязанского филиала Московского университета имени Витте;
  • Валерия Егорова — студентка Рязанский институт Московского Политехнического университета;
  • Вера Останкова — студентка РязГМУ имени Павлова;
  • Анастасия Гражданинова — студентка Рязанского филиала Московского государственного института культуры;
  • Регина Зимакова — студентка РГРТУ.

Традиционно в рамках конкурса жюри оценили успеваемость девушек в «зачетной книжке», а также физические данные на спортивном комплексе «ГТО».

В финале «Мисс Студенчество» в филармонии участницы продемонстрировали ораторское мастерство и выступили с творческими номерами, жюри оценило их артистизм, исполнение и оригинальность. В заключение финалистки вышли на сцену с дефиле в исторических костюмах, к которому они готовились целый месяц.

Победительницей «Мисс Студенчество-2018» стала студентка РГУ имени Есенина факультета физкультуры и спорта Екатерина Казанкина. Рязанка является мастером спорта России по художественной гимнастике и работает учителем физкультуры.

В своем выступлении перед публикой Казанкина отметила, что «всегда мечтала принять участие и представлять свой вуз на конкурсе такого масштаба» и что «достижение любой цели начинается с маленькой веры в себя».

«Ставьте цели и идите к ним. Я тому пример: я цель поставила, я ее достигла», — подчеркнула девушка после награждения.

Организаторы рассказали, что победительница представит Рязанскую область на федеральном конкурсе «Мисс Студенчество России».

По итогам интернет-голосования приз зрительских симпатий получила студентка РГРТУ Регина Зимакова. Титул вице-мисс завоевала студентка РязГМУ имени Павлова Вера Останкова.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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