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11:42, 2 декабря 2018 755
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На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 3 декабря, ожидается до -10 градусов и снег. Днем будет солнечно, потеплеет до -7 градусов.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем потеплеет до -6.

Ночью в среду, 5 декабря, будет еще теплее — температура поднимется до -9 градусов. Днем в этот день ожидается до -2.

Ночь на четверг будет самой теплой — синоптики пообещали до -5 градусов, днем -2 градуса и снег.

Ночь на пятницу похолодает до -7, днем ожидается до -3 градусов.

Ночью в субботу, 8 декабря, до -9, днем -5 градусов.


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3 дня назад
Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

RZN.info решил проверить, как преобразились дворы и куда потратили 115 миллионов рублей, отведенные по программе «Формирования современной городской среды».

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