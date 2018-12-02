На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 3 декабря, ожидается до -10 градусов и снег. Днем будет солнечно, потеплеет до -7 градусов.
В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем потеплеет до -6.
Ночью в среду, 5 декабря, будет еще теплее — температура поднимется до -9 градусов. Днем в этот день ожидается до -2.
Ночь на четверг будет самой теплой — синоптики пообещали до -5 градусов, днем -2 градуса и снег.
Ночь на пятницу похолодает до -7, днем ожидается до -3 градусов.
Ночью в субботу, 8 декабря, до -9, днем -5 градусов.