В Рязани на пяти площадках проведут предновогодние ярмарки

В Рязани с 27 по 30 декабря на пяти площадках проведут предновогодние ярмарки. Об этом
Горожане смогут купить мясо, птицу, полуфабрикаты, молочные продукты, хлеб, мед, овощи и фрукты местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств.
Ярмарки организуют
- на Театральной площади,
- перед ЦНТИ (улица Крупской, дом №17),
- у кинотеатра «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13),
- возле ТЦ «КИТ» (улица Станкозаводская, дом №30),
- в Торговом городке (улица Свободы).
В субботу, 22 декабря, ярмарки выходного дня станут работать в обычном режиме (с 8 до 15 часов). Затем их не будет до 12 января.