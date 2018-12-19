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18:11, 19 декабря 2018 1 560
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В Рязани на пяти площадках проведут предновогодние ярмарки

В Рязани на пяти площадках проведут предновогодние ярмарки

Фото: Pixabay.com

В Рязани с 27 по 30 декабря на пяти площадках проведут предновогодние ярмарки. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.

Горожане смогут купить мясо, птицу, полуфабрикаты, молочные продукты, хлеб, мед, овощи и фрукты местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств.

Ярмарки организуют

  • на Театральной площади,
  • перед ЦНТИ (улица Крупской, дом №17),
  • у кинотеатра «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13),
  • возле ТЦ «КИТ» (улица Станкозаводская, дом №30),
  • в Торговом городке (улица Свободы).

В субботу, 22 декабря, ярмарки выходного дня станут работать в обычном режиме (с 8 до 15 часов). Затем их не будет до 12 января.


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