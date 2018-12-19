В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на «права»

В ГИБДД рассказали, как изменится экзамен на «права» после реформы. Список упражнений для площадки и «города» разработали после анализа ДТП, произошедших по вине водителя, передает «РИА Новости».
После реформы экзамена «город» дополнят заданиями, которые сейчас проверяются на закрытых площадках.
Предполагается, что на площадке будут проверять:
- разворот в ограниченном пространстве;
- заезд в бокс;
- параллельную парковку;
- парковку у погрузочной эстакады;
- сцепку и расцепку.
В «городе» кандидаты в водители будут выполнять:
- левые и правые повороты;
- проезд перекрестков;
- разворот на перекрестке и вне его;
- проезд железнодорожного переезда;
- перестроение;
- обгон или опережение;
- движение с максимально разрешенной скоростью;
- проезд пешеходных переходов и мест автобусных остановок;
- торможение и остановку при движении на различных скоростях;
- постановку авто параллельно тротуару;
- остановку и начало движение на подъеме и спуске.
Отмечается, что новый экзамен на «права» будет строже и больше сфокусирован на практическом вождении.
Напомним, предполагается, что после реформы ученик
Соответствующий законопроект планируют внести в правительство в январе.