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17:29, 19 декабря 2018 835
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В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на «права»

В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на «права»

В ГИБДД рассказали, как изменится экзамен на «права» после реформы. Список упражнений для площадки и «города» разработали после анализа ДТП, произошедших по вине водителя, передает «РИА Новости».

После реформы экзамена «город» дополнят заданиями, которые сейчас проверяются на закрытых площадках.

Предполагается, что на площадке будут проверять:

  • разворот в ограниченном пространстве;
  • заезд в бокс;
  • параллельную парковку;
  • парковку у погрузочной эстакады;
  • сцепку и расцепку.

В «городе» кандидаты в водители будут выполнять:

  • левые и правые повороты;
  • проезд перекрестков;
  • разворот на перекрестке и вне его;
  • проезд железнодорожного переезда;
  • перестроение;
  • обгон или опережение;
  • движение с максимально разрешенной скоростью;
  • проезд пешеходных переходов и мест автобусных остановок;
  • торможение и остановку при движении на различных скоростях;
  • постановку авто параллельно тротуару;
  • остановку и начало движение на подъеме и спуске.

Отмечается, что новый экзамен на «права» будет строже и больше сфокусирован на практическом вождении.

Напомним, предполагается, что после реформы ученик не будет заранее знать маршрут движения во время практической части.

Соответствующий законопроект планируют внести в правительство в январе.


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