Названы лучшие шоколадные конфеты

Экспертный центр союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Результаты экспертизы опубликовала «
Специалисты проверили продукцию семи брендов: «Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», «Fine Life», «Красный Октябрь» и «Бабаевский».
Худший результат по итогам экспертизы показала марка «Красный Октябрь». Продукция содержит слишком высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в жире, использованном при изготовлении конфет, что не соответствует требованиям безопасности.
В список товаров с замечаниями попали конфеты «Белочка» и «Коркунов» за недостоверную маркировку в части указания наименования глазури и состава соответственно. В случае «Белочки» эксперты также имели претензии к внешнему виду.
Эксперты порекомендовали покупать продукцию брендов «Ferrero Rocher», «Вдохновение», «Fine Life» и «Бабаевский» — их конфеты полностью соответствуют ГОСТу.