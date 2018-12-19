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8:44, 19 декабря 2018 380
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Названы лучшие шоколадные конфеты

Названы лучшие шоколадные конфеты

Фото: Pixabay.com

Экспертный центр союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Результаты экспертизы опубликовала «Лента.ру».

Специалисты проверили продукцию семи брендов: «Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», «Fine Life», «Красный Октябрь» и «Бабаевский».

Худший результат по итогам экспертизы показала марка «Красный Октябрь». Продукция содержит слишком высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в жире, использованном при изготовлении конфет, что не соответствует требованиям безопасности.

В список товаров с замечаниями попали конфеты «Белочка» и «Коркунов» за недостоверную маркировку в части указания наименования глазури и состава соответственно. В случае «Белочки» эксперты также имели претензии к внешнему виду.

Эксперты порекомендовали покупать продукцию брендов «Ferrero Rocher», «Вдохновение», «Fine Life» и «Бабаевский» — их конфеты полностью соответствуют ГОСТу.


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