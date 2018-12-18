В рязанских ТОС начали отмечать новогодние праздники. Об этом сообщил
В субботу, 15 декабря, в Рязани стартовал цикл из 24 праздничных мероприятий. Праздники уже прошли на территории комитетов общественных самоуправлений «Дубовая Роща», «Дружба», «Квартал Б микрорайона Песочня», «На Зубковой» и «Черезово-Песочня».
Рязанцев с наступающим Новым годом поздравили гости праздника, председатели комитетов ТОС, сказочные герои, Дед Мороз со Снегурочкой.
Активисты комитетов, дети и взрослые получили подарки, сладкие призы и елочные игрушки. В конце праздников все желающие сфотографировались со сказочными героями и рассказать Деду Морозу и Снегурочке стихотворения и спеть песенки.
Отмечается, что мероприятия «Дед Мороз в гостях у ТОС» пройдут во всех районах города.