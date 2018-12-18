В Рязани на 40 тысяч рублей оштрафовали министра ТЭК и ЖКХ Андрея Горелова. Об этом сообщил
Установлено, что министерство топливно-энергетического комплекса Рязанской области при проведении конкурсного отбора оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами своевременно не внесло изменения в конкурсную документацию, размещенную на
Этим министерство нарушило требования законодательства.
По постановлению природоохранного прокурора, Горелова привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.4 КоАП РФ.