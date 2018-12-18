В гордуме обсудили ремонт рязанских дворов

Во вторник, 18 декабря, депутаты гордумы и представители администрации обсудили реализацию программы «Формирование современной городской среды». Вопрос подняла Юлия Рокотянская, так как многие рязанцы жаловались на некачественный ремонт дворов.
Участники встречи отметили, что в 2018 году на ремонт дворов из бюджетов всех уровней направили 110 млн рублей, на благоустройство общественных пространств — 65 млн рублей.
По предварительной информации, в 2019 году город Рязань получит из федеральной казны 150 млн рублей на ремонт дворов и 90 млн рублей на общественные пространства.
За год в порядок привели 14 дворов. Планируется, что в 2019 их будет не менее 30. Прием заявок для участия в программе благоустройства планируют начать 20 января.
«В каждом дворе нужно встречаться с жителями, обсуждать, что и где они хотят сделать. Может быть, где-то требуется небольшой объем работ: асфальтирование, освещение и установка лавочек, — сказала Рокотянская. — Наша задача — не только увеличить количество дворов, но и провести их ремонт качественнее, учитывая все ошибки и недочеты 2018 года».