Рыбновский детский сад победил на всероссийском конкурсе дошкольного образования

Детский сад №6 «Колосок» из села Ходынино Рыбновского района победил на всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования-2018». Он проходил с 27 сентября по 15 ноября. Организаторами выступила Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов.
Воспитатели детского сада Наталья Чанкуева и Людмила Акимушкина разработали и представили на конкурсе квест-проект «Эколето», который победил в номинации «Образовательные прогулки по родной земле».
«Мы составили маршрут, разработали пять станций, разместили проект в интернете. Каждой станции посвятили отдельную страницу», — рассказала Наталья Чанкуева.
Воспитательница рассказала, что в квесте поучаствовали дети и их родители. Вместе они должны были в определенные дни посетить станции, выполнить задания и разместить отчеты на сайте проекта.
Так, семейные команды побывали в Рыбновском краеведческом музее, на ежегодном фестивале «Малина», совершили прогулку по лесу, экскурсию на родину поэта Сергея Есенина и познакомились с водоемами родного края.
Награждение победителей пройдет в городе Троицк Московской области 25 декабря.