Россиян предупредили о подорожании продуктов

Торговые компании предупредили россиян о подорожании продуктов. Цены на некоторые товары могут вырасти на 8%. Это связано с повышением стоимости топлива, пишет «
Эксперты отмечают, что в первую очередь вырастут цены на скоропортящуюся продукцию и товары повседневного спроса.
Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо Дмитрию Медведеву, в котором пояснили, что топливные компании поднимают цены для корпоративных клиентов, поскольку розничные цены на бензин заморозили. Из-за этого увеличиваются расходы на перевозку продукции, торговые сети поднимают цены.
Напомним, в январе производители топлива смогут повысить цены не более чем на 1,7% - на величину роста НДС, который с нового года вырастет с 18 до 20%.