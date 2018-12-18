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9:10, 18 декабря 2018 1 558
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Россиян предупредили о подорожании продуктов 1

Россиян предупредили о подорожании продуктов

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Торговые компании предупредили россиян о подорожании продуктов. Цены на некоторые товары могут вырасти на 8%. Это связано с повышением стоимости топлива, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что в первую очередь вырастут цены на скоропортящуюся продукцию и товары повседневного спроса.

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо Дмитрию Медведеву, в котором пояснили, что топливные компании поднимают цены для корпоративных клиентов, поскольку розничные цены на бензин заморозили. Из-за этого увеличиваются расходы на перевозку продукции, торговые сети поднимают цены.

Напомним, в январе производители топлива смогут повысить цены не более чем на 1,7% - на величину роста НДС, который с нового года вырастет с 18 до 20%.


© RZN.info

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