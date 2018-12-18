Рокотянская наградила лучших спортсменов

Во вторник, 18 декабря, во Дворце детского творчества наградили лучших спортсменов. Глава города Юлия Рокотянская вручила награды лучшим спортсменам по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.
В начале церемонии Владислав Фролов вручил Рокотянской золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Рязань заняла первое место в регионе по количеству присвоенных знаков отличия ГТО и по количеству опубликованных материалов по пропаганде комплекса за три первых квартала 2018 года.
«Для нас важно, чтобы в Рязани была развитая и доступная спортивная инфраструктура. Большое счастье для города, что скоро будет построен новый бассейн на улице Зубковой. В этом году открыт крупнейший центр единоборств. Теперь мы можем принимать соревнования всероссийского уровня. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем поддерживать спорт и создавать условия для занятия физкультурой», — сказала Юлия Рокотянская.
Глава города поблагодарила спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за упорство и стремление к победам.
Рокотянская вручила награды лучшим спортсменам Рязани по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта. Обращаясь к людям с ограниченными возможностями, глава города назвала их примером для рязанцев. Также в этот день наградили тренеров, спортсменов-ветеранов, спортивных журналистов, врачей и общественников.
Лучшей спортшколой стала ДЮСШ «Золотые купола», а лучшей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва — «Юпитер».