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20:30, 18 декабря 2018 842
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Рокотянская наградила лучших спортсменов 1

Рокотянская наградила лучших спортсменов

Во вторник, 18 декабря, во Дворце детского творчества наградили лучших спортсменов. Глава города Юлия Рокотянская вручила награды лучшим спортсменам по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

В начале церемонии Владислав Фролов вручил Рокотянской золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Рязань заняла первое место в регионе по количеству присвоенных знаков отличия ГТО и по количеству опубликованных материалов по пропаганде комплекса за три первых квартала 2018 года.

«Для нас важно, чтобы в Рязани была развитая и доступная спортивная инфраструктура. Большое счастье для города, что скоро будет построен новый бассейн на улице Зубковой. В этом году открыт крупнейший центр единоборств. Теперь мы можем принимать соревнования всероссийского уровня. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем поддерживать спорт и создавать условия для занятия физкультурой», — сказала Юлия Рокотянская.

Глава города поблагодарила спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за упорство и стремление к победам.

Рокотянская вручила награды лучшим спортсменам Рязани по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта. Обращаясь к людям с ограниченными возможностями, глава города назвала их примером для рязанцев. Также в этот день наградили тренеров, спортсменов-ветеранов, спортивных журналистов, врачей и общественников.

Лучшей спортшколой стала ДЮСШ «Золотые купола», а лучшей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва — «Юпитер».


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