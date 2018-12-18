Названы лучшие сериалы года

«Кинопоиск» назвал лучшие сериалы года. Рейтинг возглавила российская картина «Домашний арест», сообщил его
Режиссер сериала — Петр Буслов, который ранее снял «Бумера» и «Родину», сценарист — Семен Слепаков.
Сюжет картины рассказывает о мэре-взяточнике, которого заключает под домашний арест по месту прописки — в коммунальной квартире.
На втором месте оказалась итальянская драма «Baby», рассказывающая о жизни двух школьниц.
Третье место занял сериал «Барри» — американская черная комедия о жизни киллера с Биллом Хейдером в главной роли.
В топ-5 попали также американский фантастический боевик «Видоизмененный углерод» и российский сериал «Звоните ДиКаприо!».