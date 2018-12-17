Рязанский торговый городок будут реконструировать за счет инвесторов. Об этом сообщил
В субботу, 15 декабря, информацию о планах реконструкции 22 объектов недвижимости, находящихся на территории, представили полпреду президента России в ЦФО Игорю Щеголеву.
Отмечается, что в настоящее время прорабатывается возможность включения ансамбля в единый реестр объектов культурного наследия народов России.
Также решается вопрос об организации на территории постоянно действующей кооперативной ярмарки, где будет реализовываться продукция местных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств.