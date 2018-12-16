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8:29, 16 декабря 2018 252
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В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. Видео

В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. Видео

В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. Информацию об этом разместил мэр города Сергей Воропанов на странице «ВКонтакте», сообщили РИА «Новости».

По данным источника, взрыв прогремел в ночь на воскресенье на последнем этаже дома на улице Карла Маркса. Обрушился потолок на площади 30 квадратных метров. Более десяти человек пострадали, из них один скончался по дороге в больницу, около 90 человек эвакуировали. В ближайшей школе вместимостью 500 человек развернули пункт временного размещения.

По словам мэра, в подъезде, где произошел взрыв, на пятом, четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно, остальные подъезды полностью сохранены, в доме также удалось сохранить тепло, чтобы уберечь систему отопления от разморозки.


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