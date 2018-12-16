В Рязанской области пропала 66-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Лидия Михайловна Вяткина в пятницу, 14 декабря, ушла из своего дома в селе Виленка Михайловского района и не вернулась.
Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.
Особые приметы: носит очки.
Была одета: предположительно темно-зеленая дубленка до колена, с собой — черная лакированная сумка.
Отмечается, что пенсионерка является инвалидом по зрению.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.