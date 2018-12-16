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18:13, 16 декабря 2018 1 539
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В Рязанской области пропала 66-летняя женщина

В Рязанской области пропала 66-летняя женщина

В Рязанской области пропала 66-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Лидия Михайловна Вяткина в пятницу, 14 декабря, ушла из своего дома в селе Виленка Михайловского района и не вернулась.

Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.

Особые приметы: носит очки.

Была одета: предположительно темно-зеленая дубленка до колена, с собой — черная лакированная сумка.

Отмечается, что пенсионерка является инвалидом по зрению.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.


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