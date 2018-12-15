В Рязани впервые пересадили почку пациенту от посмертного донора. Об этом на своей странице «
«Раньше нужно было обращаться в крупные медицинские центры страны, теперь такие операции будут проводиться у нас. Все необходимое для этого есть — современная клиническая база и высочайший профессионализм рязанских врачей», — отметил губернатор.
По его словам, организация службы донорства и трансплантации — это большой и важный шаг в развитии нашей системы здравоохранения.
Глава региона поблагодарил всех сотрудников ОКБ и регионального минздрава за труд.