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10:33, 15 декабря 2018 1 890
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В Рязани впервые пересадили почку пациенту от посмертного донора

В Рязани впервые пересадили почку пациенту от посмертного донора

В Рязани впервые пересадили почку пациенту от посмертного донора. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал Николай Любимов.

«Раньше нужно было обращаться в крупные медицинские центры страны, теперь такие операции будут проводиться у нас. Все необходимое для этого есть — современная клиническая база и высочайший профессионализм рязанских врачей», — отметил губернатор.

По его словам, организация службы донорства и трансплантации — это большой и важный шаг в развитии нашей системы здравоохранения.

Глава региона поблагодарил всех сотрудников ОКБ и регионального минздрава за труд.


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