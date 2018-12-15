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16:14, 15 декабря 2018 500
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В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки

В Подмосковье на автотрассе А-108 участковому взрывом оторвало кисть руки. Инцидент произошел в субботу, 15 декабря, между Воскресенском и городом Куровское, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, после чего прогремел взрыв. Пострадавший получил ранения рук и лица.

В пресс-службе МВД сообщили, что раненый — лейтенант полиции, участковый уполномоченный по московскому району, который на трассе оказался в свободное от службы время. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Отмечается, что мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место выехали взрывотехники.


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