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16:53, 13 декабря 2018 7 958

В рязанском агроуниверситете прошли Международные Бочкаревские научные чтения

В рязанском агроуниверситете прошли Международные Бочкаревские научные чтения

С 6 по 11 декабря на базе Рязанского агротехнологического университета имени Костычева прошли Международные Бочкаревские научные чтения на тему «Комплексный подход к научно-техническому обеспечению сельского хозяйства». Конференцию посвятили памяти члена академика МАЭП и РАВН, киргизского и российского ученого Якова Бочкарева.

С докладами выступили зарубежные гости, среди которых:

  • доктор аграрных наук, доцент института почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана Мустафа Гылман Мустафаев оглы;
  • доктор географических наук, профессор, декан факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного технического университета Александр Волчек;
  • начальник отдела центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Любовь Гертман.

Российские и зарубежные ученые обсудили эколого-биологические проблемы и комплексные подходы к их решению в сфере сельского хозяйства, экологической безопасности городских территорий, использования, оптимизации и охраны водных ресурсов, восстановления почвенного плодородия.

Гости также посетили памятные места и мемориал ученого.


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В рязанском агроуниверситете прошли Международные Бочкаревские научные чтения
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