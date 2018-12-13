В рязанском агроуниверситете прошли Международные Бочкаревские научные чтения

С 6 по 11 декабря на базе Рязанского агротехнологического университета имени Костычева прошли Международные Бочкаревские научные чтения на тему «Комплексный подход к научно-техническому обеспечению сельского хозяйства». Конференцию посвятили памяти члена академика МАЭП и РАВН, киргизского и российского ученого Якова Бочкарева.
С докладами выступили зарубежные гости, среди которых:
- доктор аграрных наук, доцент института почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана Мустафа Гылман Мустафаев оглы;
- доктор географических наук, профессор, декан факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного технического университета Александр Волчек;
- начальник отдела центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Любовь Гертман.
Российские и зарубежные ученые обсудили эколого-биологические проблемы и комплексные подходы к их решению в сфере сельского хозяйства, экологической безопасности городских территорий, использования, оптимизации и охраны водных ресурсов, восстановления почвенного плодородия.
Гости также посетили памятные места и мемориал ученого.