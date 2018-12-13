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18:30, 13 декабря 2018 3 451
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В пятницу на двух участках в центре Рязани запретят парковаться

В пятницу на двух участках в центре Рязани запретят парковаться

В пятницу, 14 декабря, запретят парковаться на улице Праволыбедской и на площади Ленина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Парковку ограничат с 10:30 до 19:00 из-за межрегиональной научно-практической конференции «Региональный рынок труда: вызовы и перспективы».


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