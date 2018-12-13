Российским госучреждениям запретили использовать шрифты Times New Roman и Arial

Российским госучреждениям запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New. Все они входят в бесплатный набор популярных операционных систем и принадлежат американской компании Monotype Imaging, передает «
В качестве причины такого ограничения компания указала санкции, введенные США против России.
Теперь шрифты можно применяться на отдельном ПК или для печати документов, но передавать с компьютера на компьютер, а также использовать для создания общедоступных электронных документов или коммерчески используемых программных продуктов их нельзя.
Вместо Times New Roman, Arial и Courier New чиновникам предложили использовать отечественные или бесплатные зарубежные шрифты с открытой лицензией.