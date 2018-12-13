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22:15, 13 декабря 2018 275
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Российским госучреждениям запретили использовать шрифты Times New Roman и Arial 1

Российским госучреждениям запретили использовать шрифты Times New Roman и Arial

Российским госучреждениям запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New. Все они входят в бесплатный набор популярных операционных систем и принадлежат американской компании Monotype Imaging, передает «Федеральное агентство новостей».

В качестве причины такого ограничения компания указала санкции, введенные США против России.

Теперь шрифты можно применяться на отдельном ПК или для печати документов, но передавать с компьютера на компьютер, а также использовать для создания общедоступных электронных документов или коммерчески используемых программных продуктов их нельзя.

Вместо Times New Roman, Arial и Courier New чиновникам предложили использовать отечественные или бесплатные зарубежные шрифты с открытой лицензией.


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