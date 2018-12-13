Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:58, 13 декабря 2018 1 848
 0    0

Любимов подарит скопинке приставку для телевизора

Любимов подарит скопинке приставку для телевизора

Николай Любимов подарит жительнице Скопина приставку для приема цифрового сигнала ТВ. Об этом губернатор заявил на прямой линии в четверг, 13 декабря.

Женщина, обратившаяся к Николаю Любимову, серьезно больна и находится в сложном материальном положении.

Напомним, Рязанская область переходит на цифровое вещание с 11 февраля 2019 года.

Для приема сигнала владельцам телевизоров, выпущенных до 2012 года, потребуется новое оборудование.

«Мы эту проблему решаем вместе с главами муниципальных образований. Для тех, кто не в состоянии приобрести необходимое оборудование, есть возможность получить социальную помощь. В областном бюджете на эти цели заложено свыше 9 млн рублей. Для получения помощи следует обратиться в местные органы социальной защиты», — сказал глава региона.

Ранее Любимов заявил, что Рязанская область полностью готова к переходу на цифровое телевидение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
21:33, 13 декабря 2018
Рязанцы выберут имя медведю-шахматисту, установленному в Лесопарке
19:43, 13 декабря 2018
Рязанку выгнали из квартиры из-за неоплаченного кредита 2
17:58, 13 декабря 2018
Любимов подарит скопинке приставку для телевизора
17:15, 13 декабря 2018
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
16:53, 13 декабря 2018
В рязанском агроуниверситете прошли Международные Бочкаревские научные чтения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 817
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 457
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 369
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 611
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 21 954
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум