Любимов подарит скопинке приставку для телевизора

Николай Любимов подарит жительнице Скопина приставку для приема цифрового сигнала ТВ. Об этом губернатор заявил на прямой линии в четверг, 13 декабря.
Женщина, обратившаяся к Николаю Любимову, серьезно больна и находится в сложном материальном положении.
Напомним, Рязанская область
Для приема сигнала владельцам телевизоров, выпущенных до 2012 года, потребуется новое оборудование.
«Мы эту проблему решаем вместе с главами муниципальных образований. Для тех, кто не в состоянии приобрести необходимое оборудование, есть возможность получить социальную помощь. В областном бюджете на эти цели заложено свыше 9 млн рублей. Для получения помощи следует обратиться в местные органы социальной защиты», — сказал глава региона.
Ранее Любимов