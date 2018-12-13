Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:29, 13 декабря 2018 6 575
 0    0

Интерактивная выставка и рождественский марафон. Афиша новогодних выходных в Рязани

Интерактивная выставка и рождественский марафон. Афиша новогодних выходных в Рязани

Фото: Pixabay.com

Управление культуры администрации Рязани опубликовало программу бесплатных новогодних мероприятий, которые пройдут в регионе в период зимних каникул.

Она выглядит следующим образом:

  • 15 декабря в 17:00 — Парад Дедов Морозов (площадь Ленина)
  • 16 декабря в 11:00 — Чемпионат и первенство города Рязани по лыжным гонкам (Скорбященский мемориальный комплекс)
  • 20 декабря в 16:00 — Дед мороз из Великого Устюга (Лесопарк)
  • 21 и 26 декабря в 15:00 — Новогоднее представление для детей «Ёлка дружбы» (Дворец молодежи)
  • 21-23 декабря, 29-31 декабря, 1-14 января с 15:00 до 20:00 — Работа новогодней деревни (Лесопарк)
  • 22 декабря в 12:00 — Концерт «Юные виртуозы Рязани» (Детская музыкальная школа № 1 имени Аглинцевой)
  • 24 декабря в 14:00 — Новогоднее представление для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Дворец молодежи)
  • 26 декабря в 12:00, 15:00 — Елка главы администрации (Дворец детского творчества)
  • 29 декабря в 16:00 — Открытые соревнования по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка» (Мемориальный парк)
  • 31 декабря в 23:55 по 1 января 02:30 — Новогодняя шоу-программа (Площадь Ленина)
  • 2 января в 17:00 — Праздник «Новогодние забавы» (Солотча, площадь Монастырская)
  • 5 января в 15:00 — Новогодний фестиваль зимних видов спорта (Лесопарк)
  • 7 января в 12:00 — Развлекательная программа «Путешествие в Рождество» (Лесопарк)
  • 8 января в 15:00 — Танцевальный марафон «Делай как я» (Лесопарк)
  • 12 января в 12:00 — Фестиваль «Рождественская радость» (Муниципальный культурный центр)
  • 12 января в 12:00 — Фестиваль «Рязанский валенок» (Лесопарк)
  • 13 января в 12:00 — Праздничная программа «Старый Новый год», Гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» (Лесопарк)

Кроме того, афишу опубликовало министерство культуры и туризма Рязанской области:

3 января библиотека имени Горького представит программу «В книжном царстве, новогоднем государстве». Там покажут «песочное шоу», мастер-классы, фотоателье, для детей заработает лекторий, и многое другое.

В Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина 4 января пройдет праздник «Звуки и краски Нового года». Гости увидят музыкальную гостиную, экскурсии, новогодние мультфильмы, научиться делать ретро-игрушки. Для детей организуют интерактивная развлекательная площадка у рождественской елки.

В музее-заповеднике Есенина 5 января представят театрализованный проект «Усадьба в свете Рождества».

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 6 января откроет интерактивную выставку «Русская зима».

В музее традиций «Рязанские хоромы» областной филармонии пройдет рождественский марафон с интерактивной программой «Пришли святки, веселись ребятки», а также концерт детской студии народного хора имени Попова.

Областной научно-методический центр народного творчества подготовил проект «Рождественские посиделки» с танцами, народными играми и молодецкими забавами. Мероприятия запланировали на 7 января.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:29, 13 декабря 2018
Интерактивная выставка и рождественский марафон. Афиша новогодних выходных в Рязани
14:46, 13 декабря 2018
А что в кино? «Аквамен», «Бамблби» и другие новинки
14:18, 13 декабря 2018
Вареники и вечеринки. «Ресторан 62» представил афишу новогодних мероприятий
14:44, 12 декабря 2018
Слушателям «Радио ОК» показали фильм «Щелкунчик и четыре королевства»
10:04, 10 декабря 2018
В Скопине открыли кинозал
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 817
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 457
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 369
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 611
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 21 954
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум