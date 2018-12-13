Интерактивная выставка и рождественский марафон. Афиша новогодних выходных в Рязани

Управление культуры администрации Рязани
Она выглядит следующим образом:
- 15 декабря в 17:00 — Парад Дедов Морозов (площадь Ленина)
- 16 декабря в 11:00 — Чемпионат и первенство города Рязани по лыжным гонкам (Скорбященский мемориальный комплекс)
- 20 декабря в 16:00 — Дед мороз из Великого Устюга (Лесопарк)
- 21 и 26 декабря в 15:00 — Новогоднее представление для детей «Ёлка дружбы» (Дворец молодежи)
- 21-23 декабря, 29-31 декабря, 1-14 января с 15:00 до 20:00 — Работа новогодней деревни (Лесопарк)
- 22 декабря в 12:00 — Концерт «Юные виртуозы Рязани» (Детская музыкальная школа № 1 имени Аглинцевой)
- 24 декабря в 14:00 — Новогоднее представление для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Дворец молодежи)
- 26 декабря в 12:00, 15:00 — Елка главы администрации (Дворец детского творчества)
- 29 декабря в 16:00 — Открытые соревнования по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка» (Мемориальный парк)
- 31 декабря в 23:55 по 1 января 02:30 — Новогодняя шоу-программа (Площадь Ленина)
- 2 января в 17:00 — Праздник «Новогодние забавы» (Солотча, площадь Монастырская)
- 5 января в 15:00 — Новогодний фестиваль зимних видов спорта (Лесопарк)
- 7 января в 12:00 — Развлекательная программа «Путешествие в Рождество» (Лесопарк)
- 8 января в 15:00 — Танцевальный марафон «Делай как я» (Лесопарк)
- 12 января в 12:00 — Фестиваль «Рождественская радость» (Муниципальный культурный центр)
- 12 января в 12:00 — Фестиваль «Рязанский валенок» (Лесопарк)
- 13 января в 12:00 — Праздничная программа «Старый Новый год», Гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» (Лесопарк)
Кроме того, афишу опубликовало
3 января библиотека имени Горького представит программу «В книжном царстве, новогоднем государстве». Там покажут «песочное шоу», мастер-классы, фотоателье, для детей заработает лекторий, и многое другое.
В Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина 4 января пройдет праздник «Звуки и краски Нового года». Гости увидят музыкальную гостиную, экскурсии, новогодние мультфильмы, научиться делать ретро-игрушки. Для детей организуют интерактивная развлекательная площадка у рождественской елки.
В музее-заповеднике Есенина 5 января представят театрализованный проект «Усадьба в свете Рождества».
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 6 января откроет интерактивную выставку «Русская зима».
В музее традиций «Рязанские хоромы» областной филармонии пройдет рождественский марафон с интерактивной программой «Пришли святки, веселись ребятки», а также концерт детской студии народного хора имени Попова.
Областной научно-методический центр народного творчества подготовил проект «Рождественские посиделки» с танцами, народными играми и молодецкими забавами. Мероприятия запланировали на 7 января.