Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей России

В четверг, 13 декабря, в Москве в рамках Совета законодателей России прошли заседания десяти комиссий. Комиссию по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению провел Аркадий Фомин, сообщил
На повестке дня были темы, касающиеся участия дум субъектов в реализации послания президента, совершенствования земельного законодательства, а также разработки и принятия федеральной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.
На встрече отметили, что субъекты поэтапно утверждали региональные законы и решали проблему предоставления земли многодетным семьям, исходя из возможностей бюджетов, которых недостаточно.
«В текущем году субъектам из федерального бюджета предоставлялись субсидии на софинансирование расходных обязательств на проекты развития территорий, предусматривающих строительство жилья в рамках государственных региональных программ. Проведенный анализ показал, что субсидирование не компенсирует затраты заемщика на разработку проектной документации на обеспечение инженерной инфраструктурой, а также реальную ставку по кредитам», — говорится в сообщении.
В результате обсуждения участники встречи решили обратиться в правительство с просьбой «разработать госпрограмму, предусматривающую федеральное софинансирование мероприятий регионов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям».
председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что обозначенные проблемы актуальны и для Рязанской области.
«В реестр земельных участков для многодетных семей включено 53 площадки в 24 муниципальных образованиях. Чтобы обеспечить их коммунальной и транспортной инфраструктурой, требуется более 2,5 млрд рублей. Из регионального бюджета на эти цели муниципальным образованиям выделяются субсидии: в 2018 году — 41,4 млн рублей, в 2019-м — 86,2 млн рублей», — сообщил глава облдумы.