В Рязани предложили установить памятник Альберту Слюсарю

Депутат Госудумы Александр Шерин предложил Николаю Любимову установить в Рязани памятник Герою Советского Союза Альберту Слюсарю, который 12 лет возглавлял училище ВДВ.
Шерин предположил, что для установки монумента можно использовать территорию около торговых рядов на площади Ленина — на площадке в месте пересечения улиц Краснорядской и Маяковского.
Для художественного воплощения памятника депутат предложил организовать творческий конкурс среди художников и скульпторов, а обсуждение провести в среде профессионалов и жителей Рязани.
«Установку памятника (бюста) целесообразно организовать 10 ноября 2019 года, к 80-летию со дня рождения Слюсаря», — заключил Шерин.