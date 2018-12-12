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17:04, 12 декабря 2018 6 145
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В Рязани предложили установить памятник Альберту Слюсарю

В Рязани предложили установить памятник Альберту Слюсарю

Депутат Госудумы Александр Шерин предложил Николаю Любимову установить в Рязани памятник Герою Советского Союза Альберту Слюсарю, который 12 лет возглавлял училище ВДВ.

Шерин предположил, что для установки монумента можно использовать территорию около торговых рядов на площади Ленина — на площадке в месте пересечения улиц Краснорядской и Маяковского.

Для художественного воплощения памятника депутат предложил организовать творческий конкурс среди художников и скульпторов, а обсуждение провести в среде профессионалов и жителей Рязани.

«Установку памятника (бюста) целесообразно организовать 10 ноября 2019 года, к 80-летию со дня рождения Слюсаря», — заключил Шерин.


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