Пропавшую в Рязанской области 13-летнюю девочку нашли живой

13-летнюю Светлану Хохлачеву,
Напомним, в пятницу, 7 декабря, Хохлачева Светлана ушла из своего дома в селе Демушкино Сасовского района и не вернулась.
Подробности о поисках не разглашаются.
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13-летнюю Светлану Хохлачеву,
Напомним, в пятницу, 7 декабря, Хохлачева Светлана ушла из своего дома в селе Демушкино Сасовского района и не вернулась.
Подробности о поисках не разглашаются.
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