В ГИБДД предложили сдавать «город» по незнакомому маршруту

В ГИБДД предложили сдавать «город» по маршруту, неизвестному экзаменуемому заранее. Об этом передает РИА «
Как отмечается в сообщении, список маршрутов утвержден на сайте инспекции и автошколы «натаскивают» учеников заранее.
Гиляков пояснил, что в ГИБДД хотят вернуться к старой схеме, существовавшей до 2014 года, когда маршрут знает только экзаменатор и в реальных условиях дает команды ученику.
Он также добавил, что инспекторы будут до экзамена утверждать маршруты по каждой категории транспортного средства. На этих маршрутах не будет аварийно-опасных участков.
Все нововведения планируют прописать в проекте реформы экзамена.