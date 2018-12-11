Депутата рязанской облдумы подозревают в мошенничестве

Депутата рязанской облдумы от партии ЛДПР Елену Филатову подозревают в мошенничестве. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Выяснилось, что в 2013 году Филатова будучи замдиректором ухоловского завода «Строммашина» незаконно прописалась в доме у одного из работников, который проживал в Чернобыльской зоне, и получала пособие на содержание ребенка.
За 1,5 года депутат нелегально получила 280 тысяч рублей.
В отношении Филатовой возбудили уголовное дело по третьей части статьи 159.2 (Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения в крупном размере).
В СУ СКР по Рязанской области подтвердили, что следователи расследуют дело в отношении одного из депутатов регионального заксобрания.
Фото с сайта облдумы