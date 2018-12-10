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10:04, 10 декабря 2018 162
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В Скопине открыли кинозал

В Скопине открыли кинозал

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 7 декабря, на базе скопинского дворца культуры открыли кинозал, пишет издательство «Пресса». В этот день зрители могли посмотреть фильмы «Крымский мост», «Хроники хищных городов», «Семь пар нечистых», а также мультсборник «Мульт № 85», который показали бесплатно.

Проект реализовали благодаря поддержке Фонда кино и Министерства культуры России. На выделенные средства приобрели современное цифровое оборудование, которое позволяет транслировать картины в форматах 2D и3D.

Сеансы в кинозале «Скопин» будут идти с четверга по воскресенье, а в дни каникул — ежедневно. В декабре местные жители смогут увидеть последние «Елки», «Полицейского с Рублевки», «Т-34», «Бамбли» и другие киноновинки.

«Мы давно мечтали о кинотеатре, и пусть у нас нет отдельного здания для этого, но свой кинозал в Скопине теперь есть. Хочется, чтобы он был одним из любимых мест отдыха наших горожан и гостей», — прокомментировал глава местной администрации Олег Асеев.


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