Студенты рязанского агроуниверситета стали третьими в вузовской «Зарнице»

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева поучаствовали в военно-спортивной игре для представителей учреждений высшего образования «Зарница», которая прошла 6-7 декабря.
В этом году за победу боролись команды из шести вузов, расположенных на территории Рязани. РГАТУ представляли Артем Пронькин, Александр Пчелкин, Кирилл Буцких, Сергей Савельев, Олег Дениов и Николай Бродин. Руководителем команды был Денис Федяшов, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта.
В первый день студенты соревновались в военно-тактической игре «Лазертаг» и демонстрировали физическую подготовку. Во второй день — проходили этапы военной и медицинской подготовки, участвовали в историческом конкурсе.
В итоговом зачете команда агроуниверситета стала третьей. Победителей и призеров игры наградили дипломами и ценными подарками.