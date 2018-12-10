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22:39, 10 декабря 2018 2 735
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Девочка каталась с горки на Кремлевском валу и провалилась в открытый люк 1

Девочка каталась с горки на Кремлевском валу и провалилась в открытый люк

В Рязани девочка каталась с горки на Кремлевском валу и провалилась в открытый люк. Об этом в группе «Рязань» написала женщина, которая стала очевидцем произошедшего.

По ее словам, вечером там было довольно темно. При этом никаких знаков и предупреждений на горке не установлено.

«Девочка, которая ехала перед нами, тихонько докатилась до конца горки, начала слезать и пропала. Пропала куда? В открытый люк!» — написала рязанка.

Родители и взрослые, гулявшие с детьми, подбежали и помогли ребенку выбраться. После этого мужчины завалили люк палками и сучьями.

«Глубина этого колодца два с лишним метра, внизу торчали какие-то трубы со штырями, благо на них никто не напоролся», — описала женщина.

«Сколько людей должно пострадать, чтобы по шапке надавать ответственным людям?» — заключила она.

Фото и видео из группы «Рязань»


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

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