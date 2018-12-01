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21:41, 1 декабря 2018 795
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В Рязани откроется фотовыставка «Past Indefinite»

В Рязани откроется фотовыставка «Past Indefinite»

Во вторник, 4 декабря, в 13:00 в Рязанском художественном музее имени Пожалостина откроется фотовыставка «Past Indefinite» Андрея Карева.

В экспозицию вошло порядка 60 черно-белых снимков, сделанных в период 1980—2018 годов.

«Я постарался собрать портреты и жанровые сценки с участием самых разных людей. Среди них и знакомые, и совершенно незнакомые мне люди. Кого-то из них уже нет в живых, а встреча с кем-то, когда-то попавшая в мой объектив, была мимолетной и неповторимой, — рассказал автор.

Выставка открыта для посещения до 25 декабря. Она расположена по адресу улица Свободы, дом 57, работает ежедневно, кроме понедельника с 11:00 до 19:00.


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