В Рязани откроется фотовыставка «Past Indefinite»

Во вторник, 4 декабря, в 13:00 в Рязанском художественном музее имени Пожалостина откроется фотовыставка «Past Indefinite» Андрея Карева.
В экспозицию вошло порядка 60 черно-белых снимков, сделанных в период 1980—2018 годов.
«Я постарался собрать портреты и жанровые сценки с участием самых разных людей. Среди них и знакомые, и совершенно незнакомые мне люди. Кого-то из них уже нет в живых, а встреча с кем-то, когда-то попавшая в мой объектив, была мимолетной и неповторимой, — рассказал автор.
Выставка открыта для посещения до 25 декабря. Она расположена по адресу улица Свободы, дом 57, работает ежедневно, кроме понедельника с 11:00 до 19:00.