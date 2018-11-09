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11:15, 9 ноября 2018 1 518
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Рязанцев пригласили поучаствовать в Международном географическом диктанте

Рязанцев пригласили поучаствовать в Международном географическом диктанте

Рязанцев пригласили поучаствовать в Международном географическом диктанте. Об этом сообщил сайт регионального минобразования и молодежной политики.

Впервые вариант диктанта будет состоять из двух частей, каждая из которых включит 15 вопросов. Отличаться части будут по степени сложности.

В этом году мероприятие пройдет более чем на 3300 площадках на пяти материках. Диктант будут писать в России, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других странах.

Акция пройдет в воскресенье, 11 ноября. В Рязанской области будут работать 48 площадок, адрес ближайшей и подробную информацию можно узнать на сайте.

Организаторы также предоставили возможность пройти тестирование в режиме онлайн: с 14:00 11 ноября до 14:00 15 ноября.


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