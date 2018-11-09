Рязанцев пригласили поучаствовать в Международном географическом диктанте. Об этом сообщил
Впервые вариант диктанта будет состоять из двух частей, каждая из которых включит 15 вопросов. Отличаться части будут по степени сложности.
В этом году мероприятие пройдет более чем на 3300 площадках на пяти материках. Диктант будут писать в России, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других странах.
Акция пройдет в воскресенье, 11 ноября. В Рязанской области будут работать 48 площадок, адрес ближайшей и подробную информацию можно узнать на
Организаторы также предоставили возможность пройти тестирование в режиме онлайн: с 14:00 11 ноября до 14:00 15 ноября.