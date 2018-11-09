Любимов поздравил полицейских с профессиональным праздником

В пятницу, 9 ноября, губернатор Николай Любимов поздравил рязанских полицейских с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил сотрудников МВД за «мужество и честную добросовестную службу».
«В полиции нашего региона работают честные и самоотверженные люди, и от каждого в ведомстве ждут повышения эффективности работы, укрепления доверия людей к органам правопорядка, с чем рязанские сотрудники справляются. У нас работает много высококлассных специалистов, которые владеют новейшими знаниями и инновационными технологиями», — сказал он.
Помимо этого, Любимов отметил, что слаженная работа правоохранительных органов — залог социальной стабильности и устойчивого развития Рязанской области.
Для полицейских в рязанской филармонии устроили концерт.