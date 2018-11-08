В Москве задержали убийцу зарезавшего женщину и ее сына

В Москве задержали убийцу, который зверски зарезал женщину и ее сына. Об этом сообщил Telegram-канал «
Как отмечает источник, убитых нашла бабушка, которая пришла их навестить вечером.
Напомним, трагедия
Фото telegram-канала «Mash»
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В Москве задержали убийцу, который зверски зарезал женщину и ее сына. Об этом сообщил Telegram-канал «
Как отмечает источник, убитых нашла бабушка, которая пришла их навестить вечером.
Напомним, трагедия
Фото telegram-канала «Mash»
© RZN.info
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