Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 8 ноября 2018 1 600
 0    0

В Москве задержали убийцу зарезавшего женщину и ее сына

В Москве задержали убийцу зарезавшего женщину и ее сына

В Москве задержали убийцу, который зверски зарезал женщину и ее сына. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Как отмечает источник, убитых нашла бабушка, которая пришла их навестить вечером.

Напомним, трагедия произошла в среду, 7 ноября, в доме на улице Софьи Ковалевской.

Фото telegram-канала «Mash»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:44, 8 ноября 2018
Сидевшего на краю окна рязанца увезли в полицию. Видео
11:31, 8 ноября 2018
В Москве задержали убийцу зарезавшего женщину и ее сына
11:15, 8 ноября 2018
На улице Затинной сбили пятилетнего ребенка
11:15, 8 ноября 2018
В Канищеве во дворе дома «Рено» сбил пенсионерку 1
11:01, 8 ноября 2018
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте дома
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 26 063
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 253
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 517
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 824
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 5
17:44, 28 октября 2018 20 407
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 14
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум