Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 7 ноября 2018 249
 0    0

У Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам — Любимов

У Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам — Любимов

Николай Любимов выступил на пленарной сессии Первой китайской международной ярмарки импортных товаров «China International Import Expo 2018». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Сессия прошла во вторник, 6 ноября. В ней поучаствовали Министр промышленности и торговли России Алексей Груздев, гендиректор АО «РЭЦ» Андрей Слепнев, Министр коммерции КНР Шань Чжун, генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле в РФ Цзиньли Сюй, представители ряда министерств и ведомств обеих сторон.

На встрече обсудили сотрудничество России и Китая.

Как подчеркнул Николай Любимов, любой проект между партнерами должен строиться на доверии.

Губернатор отметил, что в Рязанскую область из Китая завозят продукцию радиоэлектронной отрасли, промышленное оборудование, канцтовары, пластмассовые изделия.

«Считаю одной из главных задач — добиться того, чтобы показатели 2017 года стали, как минимум, нормой. На мой взгляд, это вполне достижимо — у Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам», — подчеркнул Любимов.

Глава региона назвал «наиболее перспективными темами» поставку в КНР рязанские продукты питания — муку, крупы, хлеб, шоколад, конфеты, продукцию глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасные изделия.

По словам Любимова, в числе перспективных региональных проектов — реконструкция аэропорта «Протасово» стоимостью один млрд долларов США, создание индустриального парка в Пронском районе площадью свыше 1000 гектаров с локализацией производств товаров, поставляемых из Китая в столицу.

Губернатор не исключил возможное объединение производства изделий из кожи, совместный выпуск продукции сегмента электронного и оптического оборудования, совместные проекты по переработке молока, зерна, бобов сои.

Любимов гарантировал китайским партнерам господдержку в форме региональных налоговых льгот и субсидий.

«Китайская Народная Республика — наш стратегический партнер, и любые инициативы китайской стороны будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты в работу», — сказал глава Рязанской области.

Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
11:59, 7 ноября 2018
У Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам — Любимов
21:58, 6 ноября 2018
В Монако задержали миллиардера Рыболовлева 1
15:49, 6 ноября 2018
Рязанская область проведет переговоры о взаимодействии с Китаем
11:46, 6 ноября 2018
На Урале уволили чиновницу за высказывание «детям государство ничего не должно» 7
19:45, 2 ноября 2018
Путин предложил вернуть военной разведке название «ГРУ»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Какая страшная трагедия самосознания. Но как она произошла?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 914
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 018
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 412
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 676
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 5
17:44, 28 октября 2018 20 094
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум