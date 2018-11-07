Николай Любимов выступил на пленарной сессии Первой китайской международной ярмарки импортных товаров «China International Import Expo 2018». Об этом сообщил
Сессия прошла во вторник, 6 ноября. В ней поучаствовали Министр промышленности и торговли России Алексей Груздев, гендиректор АО «РЭЦ» Андрей Слепнев, Министр коммерции КНР Шань Чжун, генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле в РФ Цзиньли Сюй, представители ряда министерств и ведомств обеих сторон.
На встрече обсудили сотрудничество России и Китая.
Как подчеркнул Николай Любимов, любой проект между партнерами должен строиться на доверии.
Губернатор отметил, что в Рязанскую область из Китая завозят продукцию радиоэлектронной отрасли, промышленное оборудование, канцтовары, пластмассовые изделия.
«Считаю одной из главных задач — добиться того, чтобы показатели 2017 года стали, как минимум, нормой. На мой взгляд, это вполне достижимо — у Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам», — подчеркнул Любимов.
Глава региона назвал «наиболее перспективными темами» поставку в КНР рязанские продукты питания — муку, крупы, хлеб, шоколад, конфеты, продукцию глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасные изделия.
По словам Любимова, в числе перспективных региональных проектов — реконструкция аэропорта «Протасово» стоимостью один млрд долларов США, создание индустриального парка в Пронском районе площадью свыше 1000 гектаров с локализацией производств товаров, поставляемых из Китая в столицу.
Губернатор не исключил возможное объединение производства изделий из кожи, совместный выпуск продукции сегмента электронного и оптического оборудования, совместные проекты по переработке молока, зерна, бобов сои.
Любимов гарантировал китайским партнерам господдержку в форме региональных налоговых льгот и субсидий.
«Китайская Народная Республика — наш стратегический партнер, и любые инициативы китайской стороны будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты в работу», — сказал глава Рязанской области.
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