Рязанцы поучаствовали в дегустации и мастер-классе по выбору колбасы и мясных деликатесов. Мероприятие «Школа потребителей», приуроченное к международному Дню качества, прошло в гипермаркете «Глобус» в среду, 7 ноября.

На нем представители Роспотребнадзора и эксперт-товаровед рассказали посетителям, как отличить качественный мясной продукт от фальсификата. В первую очередь, потребителям рекомендовали читать маркировку, если продукт произведен по ГОСТу — обратить внимание на категорию продукта.

«Колбасы высокой категории „А“ должны содержать не менее 80% натурального мяса. И чем дальше по алфавиту, тем меньше содержание мяса», — рассказала эксперт-товаровед Елена Аксенова. «В маркировке наименование сырья, которого больше всего содержится в продукте, будет стоять в начале перечня», — добавила она.

На мероприятии рязанцы узнали, что поддельные продукты подразделяются на количественные и качественные. По словам эксперта, на практике наиболее часто встречающийся пример — недовес продукта, он относится к первому виду. При качественной фальсификации сырье заменяют более дешевым, выявить это можно только при лабораторной проверке.

Посетителям также напомнили, что нужно ориентироваться на рыночную стоимость сырья из которого произведен продукт и не искать мяса в колбасе за 100 рублей.

На мероприятии посетителям дали попробовать колбасы, полуфабрикаты и мясные изделия пяти производителей Рязанской области и провели конкурс на знание потребительских прав.

По словам замминистра промышленности и экономического развития Нины Соломоновой, проект направлен на повышение качества реализуемых товаров и уровня грамотности населения в сфере защиты прав потребителей.

Она рассказала, что в этом году уже прошли семинары-совещания с руководителями предприятий торговли и общественного питания, органами местного самоуправления, посвященные этой теме.

«Основное право потребителя — это приобретение качественных и безопасных товаров, работ и услуг», — подчеркнула Соломонова.

Следующее мероприятие «Школы потребителей» — круглый стол для населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей пройдет 9 ноября, в 11:00, в библиотеке имени Горького.