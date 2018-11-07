Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:44, 7 ноября 2018 380
 0    0

Рязанцев вновь предупредили о тумане

Рязанцев вновь предупредили о тумане

В Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Туман видимостью 200-500 метров сохранится днем в среду, 7 ноября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
10:44, 7 ноября 2018
Рязанцев вновь предупредили о тумане
16:03, 6 ноября 2018
В Подмосковье начали штрафовать за борщевик
12:55, 6 ноября 2018
В среду в Рязанской области потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды
11:44, 6 ноября 2018
Синоптики рассказали, когда зима придет в столицу 1
21:40, 5 ноября 2018
СМИ назвали самые грязные города Европы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 913
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 006
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 404
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 665
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 5
17:44, 28 октября 2018 20 089
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум