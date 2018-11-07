Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 7 ноября 2018 185
 0    0

Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Видео

Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Видео

Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Недалеко от деревни Протасово нашли цех по производству спиртного без соответствующей лицензии и маркировки.

Установлено, что в противоправной деятельности принимали участие уроженцы государств ближнего зарубежья, в том числе находящиеся на территории России нелегально.

В здании обнаружили более 40 тонн спиртосодержащей продукции без специальных марок, две автоматизированных линии и 106 тысяч пустых бутылок.

Сырье передали в территориальное подразделение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Образцы продукции направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ. Одного фигуранта дела заключили под стражу, второй находится под домашним арестом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:03, 7 ноября 2018
В Елатьме открыли мемориальную доску герою Советского Союза Грибкову
13:45, 7 ноября 2018
Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Видео
13:24, 7 ноября 2018
В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода в Горроще
13:02, 7 ноября 2018
Студенты семинарии помогли строительству храма Василия Рязанского
13:01, 7 ноября 2018
Житель Сапожковского района получил реальный срок за кражу еды из холодильника собутыльника
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 918
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 041
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 420
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 690
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 5
17:44, 28 октября 2018 20 109
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум