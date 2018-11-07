Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Видео

Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Недалеко от деревни Протасово
Установлено, что в противоправной деятельности принимали участие уроженцы государств ближнего зарубежья, в том числе находящиеся на территории России нелегально.
В здании обнаружили более 40 тонн спиртосодержащей продукции без специальных марок, две автоматизированных линии и 106 тысяч пустых бутылок.
Сырье передали в территориальное подразделение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Образцы продукции направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ. Одного фигуранта дела заключили под стражу, второй находится под домашним арестом.