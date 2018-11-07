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17:10, 7 ноября 2018 628
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На бывшего начальника рязанского БТИ завели дело за выдачу фиктивных документов

На бывшего начальника рязанского БТИ завели дело за выдачу фиктивных документов

На бывшего начальника рязанского БТИ завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ за выдачу фиктивных документов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в октябре 2015 года бывший сотрудник Рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», замещая начальника одного из отделов, сделал дубликат регистрационного удостоверения на индивидуальный жилой дом, расположенный в Рязани.

Он также внес с документ ложные сведения о принадлежности этого дома обратившейся к нему рязанке. Фиктивный документ он передал заявительнице, предоставив ей возможность зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок.

Мнимая собственница начала строительные работы, которые помешали владельцам соседних участков. Они обратились за защитой нарушенных прав в прокуратуру.

Проверка установила, что право собственности на жилой дом зарегистрировано незаконно.

Проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельства преступления, а также причины, способствовавшие этому.


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