На бывшего начальника рязанского БТИ завели дело за выдачу фиктивных документов

На бывшего начальника рязанского БТИ завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ за выдачу фиктивных документов. Об этом сообщил
По данным следствия, в октябре 2015 года бывший сотрудник Рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», замещая начальника одного из отделов, сделал дубликат регистрационного удостоверения на индивидуальный жилой дом, расположенный в Рязани.
Он также внес с документ ложные сведения о принадлежности этого дома обратившейся к нему рязанке. Фиктивный документ он передал заявительнице, предоставив ей возможность зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок.
Мнимая собственница начала строительные работы, которые помешали владельцам соседних участков. Они обратились за защитой нарушенных прав в прокуратуру.
Проверка установила, что право собственности на жилой дом зарегистрировано незаконно.
Проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельства преступления, а также причины, способствовавшие этому.