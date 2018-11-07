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8:41, 7 ноября 2018 586
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Изнасилованная в Уфе дознаватель не вспомнила детали произошедшего

Изнасилованная в Уфе дознаватель не вспомнила детали произошедшего

Девушка-дознаватель уфимской полиции не вспомнила деталей произошедшего. В момент инцидента она была пьяна, передает РИА «Новости» со ссылкной на источник в следственных органаз Башкирии.

Ранее в СМИ появилась информация, что на теле девушке нашли синяки. По данным экспертов, они носят не насильственный характер.

«По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел в ночь на вторник, 30 октября, в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день 23-летняя девушка-дознаватель обратилась в полиции с заявлением о том, что ее изнасиловали трое коллег, один из которых ее непосредственный начальник.

Позже выяснилось, что потерпевшая — дочь руковолителя силового подразделения МВД по Башкирии.

Подозреваемых задержали и уволили из правоохранительных органов.


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