Изнасилованная в Уфе дознаватель не вспомнила детали произошедшего

Девушка-дознаватель уфимской полиции не вспомнила деталей произошедшего. В момент инцидента она была пьяна, передает РИА «
Ранее в СМИ появилась информация, что на теле девушке нашли синяки. По данным экспертов, они носят не насильственный характер.
«По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, инцидент
Позже выяснилось, что потерпевшая — дочь руковолителя силового подразделения МВД по Башкирии.
Подозреваемых задержали и уволили из правоохранительных органов.