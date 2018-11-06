На Урале уволили чиновницу за высказывание «детям государство ничего не должно»

Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила о том, что государство детям «ничего не должно», отстранили от должности на время проведения проверки. Об этом со ссылкой на департамент информполитики губернатора передает РИА «
Ранее на YouTube появилось видеозапись встречи Глацких с волонтерами. Она заявила, что о подростающем поколении должны заботиться родители, потому что государство не просило их рожать.
Как сообщает агентство, заявление чиновницы вызвало огромный резонанс в сети. На высказывание отреагировал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем
«Мы ни к чему вообще-то родились. Но в этом виноваты наши предки», — написал музыкант.
Видеозапись с YouTube канала Mash