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11:46, 6 ноября 2018 428
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На Урале уволили чиновницу за высказывание «детям государство ничего не должно» 1

На Урале уволили чиновницу за высказывание «детям государство ничего не должно»

Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила о том, что государство детям «ничего не должно», отстранили от должности на время проведения проверки. Об этом со ссылкой на департамент информполитики губернатора передает РИА «Новости».

Ранее на YouTube появилось видеозапись встречи Глацких с волонтерами. Она заявила, что о подростающем поколении должны заботиться родители, потому что государство не просило их рожать.

Как сообщает агентство, заявление чиновницы вызвало огромный резонанс в сети. На высказывание отреагировал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем Instagram он опубликовал стих, в котором выразил свое отношение.

«Мы ни к чему вообще-то родились. Но в этом виноваты наши предки», — написал музыкант.

Видеозапись с YouTube канала Mash


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