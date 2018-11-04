В Рязани в День народного единства освятили часовню и устроили концерт

В Рязани в День народного единства, 4 ноября, освятили часовню Всех Святых и устроили концерт. Торжества прошли в Соборном парке.

На молебен собрались горожане с детьми, представители правительства Рязанской области, администрации, гордумы, общественных организаций. После освящения часовни митрополит Рязанский и Михайловский Марк пригласил рязанцев ее посетить. Он отметил, что с этого дня часовня начнет работать для прихожан, и в будущем ее стены украсят мозаиками с изображением рязанских святых, а также храмов и монастырей.

«Эта часовня была построена и на какое-то время оказалась забытой и, отчасти, заброшенной. И вот, благодаря губернатору, мэру города она вновь становится центром притяжения рязанцев. Все вокруг здесь преобразилось. И символично, что именно сегодня, в День народного единства, мы совершили обновление этого святого места, — рассказал владыка. — Мы надеемся, что это место станет жемчужиной нашего города, местом отдохновения и молитвы, местом, куда будут приходить люди молясь о себе, своих ближних, семьях и о нашей родине — о Рязани». В заключение он поздравил рязанцев с праздником.

Отметим, часовню построили в 1995 году по случаю 900-летия Рязани.

Вслед за митрополитом с Днем народного единства рязанцев поздравила зампред правительства Лариса Крохалева. «Россия никогда не стояла на позиции войны и никогда не будет стоять. Мы и сильны были идеей единения, братолюбия и идеей возрождения всего духовного. Сегодняшнее событие здесь, оно как раз из числа таковых», — сказала зампред. Она пожелала горожанам здоровья, терпения и веры. К ней присоединились глава муниципального района, председатель гордумы Юлия Рокотянская и и.о. администрации Рязани Сергей Карабасов.

После открытия у часовни выстроилась длинная очередь из желающих ее посетить. В это время неподалеку расположилась сцена, где началось празднование Дня народного единства с участием рязанских артистов. На территории Соборного парка заработали тематические площадки для детей и взрослых.