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13:58, 4 ноября 2018 155
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В День народного единства Рокотянская напомнила рязанцам об уроках истории

В День народного единства Рокотянская напомнила рязанцам об уроках истории

Глава города Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на сайте гордумы.

В этот день Рокотянская напомнила горожанам о 1612 годе, когда народ под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободил столицу от польских интервентов.

Глава города назвала события примером сплоченности народа.

По словам Рокотянской, необходимо помнить уроки истории и понимать, «что сила нашего многонационального народа в единстве и духовной общности».

«Только вместе, понимая и поддерживая друг друга, мы сможем добиться успеха во всех начинаниях. В этот праздничный день желаю всем рязанцам мира и гармонии в семьях, успехов в делах и всего самого доброго», — заключила она.

Ранее рязанцев поздравили Николай Любимов и Сергей Карабасов.


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