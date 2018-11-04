В День народного единства Рокотянская напомнила рязанцам об уроках истории

Глава города Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на сайте гордумы.
В этот день Рокотянская напомнила горожанам о 1612 годе, когда народ под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободил столицу от польских интервентов.
Глава города назвала события примером сплоченности народа.
По словам Рокотянской, необходимо помнить уроки истории и понимать, «что сила нашего многонационального народа в единстве и духовной общности».
«Только вместе, понимая и поддерживая друг друга, мы сможем добиться успеха во всех начинаниях. В этот праздничный день желаю всем рязанцам мира и гармонии в семьях, успехов в делах и всего самого доброго», — заключила она.
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